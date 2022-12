3ème édition de la ride des pères Noël pour les enfants malades du CHPF  

Ils ont troqué les rênes pour des gros cubes : si vous circuliez entre Pirae et Mahina vers 10 heures ce matin, vous avez certainement croisé une bande de pères Noël à moto.

Pour la 3ème fois, l’association Tahiti Biker a organisé sa ride des pères Noël. Cette année, ils étaient 58 à enfourcher leur moto pour transporter leurs cadeaux : “L’année dernière, on avait 78 motos, là on en a un peu moins, note Landry Denis, président de l’association. Je pense qu’il y a l’effet coupe du monde qui est venu shooter un peu notre évènement mais voilà, on reste nombreux”.

L’année dernière, 209 000 Fcfp avaient été récoltés. Et le bilan est plus qu’honorable pour cette édition, avec 161 900 Fcfp de dons.

Le but de cette opération demeure la collecte de dons d’argent ou de jouet(s) à l’association Pererau here o te tama, qui améliore le quotidien des enfants hospitalisés au CHPF.