38ème Fête de l’autonomie : le programme

La cérémonie officielle aura lieu de 9 heures à 11 heures sur la place Tumarama, au cours de laquelle, après les hymnes national et territorial et le discours du Président Edouard Fritch, 8 récipiendaires recevront une médaille de l’Ordre de Tahiti Nui. Cette cérémonie protocolaire sera suivie de l’inauguration d’un va’a, reconstitution des grandes pirogues de cérémonie.

Le ‘ārearea porōmu aura lieu, quant à lui, de 15 heures à 20 heures sur tout le front de mer de Papeete qui sera fermé à la circulation pour l’occasion. De nombreuses activités familiales (maquilleuses, mascottes, trampolines, etc.) seront organisées dans une ambiance festive, ponctuée d’animations comme un bal populaire sur la place Vaiete, des DJs et rappeurs du côté du bloc Donald, ou encore un concert de Teiho, Maruao et Sissasue Okotai dans la rue de la reine Marau, et bien d’autre encore.