37 familles reçoivent les clés de leur Fare OPH

28 familles des communes de Tahiti (Faa’a, Papara, Pueu, Afaahiti, Faaone, Mahaena, Tiarei, Vairao, Toahotu, Teahupoo et Tautira) et 9 familles des communes de l’île de Moorea (Haapiti, Paopao, Papetoai et Teavaro) ont reçu aujourd'hui les clés de leur nouveau logement.