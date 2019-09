34ème édition de la Foire agricole

Durant ce rendez-vous incontournable des passionnés du terroir, la CAPL intégrera la campagne ‘Ete en interdisant l’utilisation de sacs plastique à usage unique et sensibilisera à la promotion des paniers pae ‘ore. Une vitrine pédagogique mettra en exergue les maisons familiales rurales (MFR), le Centre jeunes adolescents de Pirae ainsi que le Lycée agricole d’Opunohu, afin de promouvoir la formation aux métiers de l’agriculture. Une cérémonie officielle de remise des diplômes sera organisée, le jour de l’inauguration de la foire, afin de récompenser les lauréats du Concours général agricole.

Plus de 320 exposants venus des 5 archipels, dont plus de 80 agriculteurs de Tahiti et ses îles, plus d’une centaine d’horticulteurs, 12 éleveurs, 4 pêcheurs lagonaires, une quinzaine d’artisans, des transformateurs de produits agricoles et autant de commerces spécialisés en agriculture accueilleront les visiteurs de l’événement. L’occasion pour le public de faire le plein de produits de la terre et de la mer et de rencontrer les producteurs locaux.

La foire, c’est aussi la zone d’élevage, qui sera plus grande cette année. Des ateliers adaptés aux enfants leur permettront de manière ludique de découvrir l’univers des animaux de la ferme.

Parmi les nouveautés : la visite d’une serre de vanille, un atelier sur les techniques de greffage des arbres fruitiers, un atelier de greffage et de bouturage de plantes, des ateliers culinaires etc.

Rendez-vous du mercredi 25 septembre au dimanche 6 octobre, tous les jours de 8 heures à 17 heures 30.