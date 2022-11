31ème édition de la Fête de la science

Créée en 1991, la fête de la Science est devenue au fil du temps le rendez-vous phare du dialogue entre sciences et sociétés. Chaque année, elle permet au grand public de rencontrer les professionnels de la recherche, de la formation et de la culture scientifique, pour découvrir la science et échanger avec les scientifiques.

Pour son édition 2022, la fête de la Science sera plus que jamais un temps fort de la culture scientifique avec des évènements gratuits et ludiques qui permettront à toutes et à tous de découvrir la recherche française, les personnes qui la font vivre et les lieux exceptionnels où progressent les connaissances.

Pour sa 31ème édition, la fête de la Science qui a pour thème : le Réveil climatique, sera consacrée au changement climatique, un enjeu central pour les citoyens et les pouvoirs publics. Le changement climatique est en effet, au cœur des débats de notre société.

Ainsi, la fête de la Science sera l’occasion de faire le point sur le sujet, ses enjeux et sur les mesures d’atténuation et d’adaptation.

Le public pourra ainsi découvrir et participer à :

un village des sciences proposant des ateliers et des animations scientifiques sur le changement climatique, les journées du vendredi 18 et samedi 19 novembre – à partir de 8h, à l’Assemblée de la Polynésie française ;

proposant des ateliers et des animations scientifiques sur le changement climatique, les journées du vendredi 18 et samedi 19 novembre – à partir de 8h, à l’Assemblée de la Polynésie française ; un cycle de conférences avec 2 dates et sites de rendez-vous :

– vendredi 18 novembre, sur Tahiti, dans l’amphithéâtre de la CCISM de 17h à 18h30 ;

– vendredi 25 novembre, sur Moorea, dans l’auditorium du CRIOBE de 17h à 18h30 ;

pour le public scolaire, des interventions pédagogiques seront réalisées dans les établissements scolaires permettant à des scientifiques de rencontrer et d’échanger avec des élèves du 1er degré au lycée. Cette année, un effort est réalisé à l’attention des îles après 2 années de Covid qui a empêché tout déplacement. Ainsi en plus des interventions programmées dans les établissements scolaires de Tahiti et Moorea, des activités sont prévues aux : Marquises (Hiva Oa et Ua Pou), Gambiers (Rikitea), Australes (Tubuai et Raivavae), Tuamotu (Rangiroa et Makemo), Iles Sous-le-Vent (Huahine, Raiatea et Bora Bora).

Enfin des présentations interactives de chercheurs sur leur travail en lien avec des thématiques liées au réchauffement climatique ont été réalisées dans les studios de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). Ces capsules seront disponibles en ligne et accessibles à tous.

La 1ère présentation est réalisée par Victoire Laurent sur le sujet du « Changement climatique en Polynésie française ». En effet, c’est très logiquement que cette polynésienne météorologue et responsable du bureau d’études et de la climatologie de Météo France depuis 2001 a été retenue comme ambassadrice de la fête de la Science 2022. Experte en météorologie tropicale et climatologie dynamique pour le Pacifique sud, elle participe à de nombreux forums et colloques sur le climat, la prévision saisonnière et le changement climatique.

Rendez-vous pour l’inauguration officielle de l’édition 2022 de la fête de la Science en Polynésie française : le vendredi 18 novembre, à 8 heures, dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française.

