30100 touristes ont visité la Polynésie au premier trimestre 2022

L’Amérique du Nord et la France métropolitaine constituent quasiment 90 % des effectifs touristiques ; la France métropolitaine améliorant son résultat de 2019 et l’Amérique du Nord étant en retrait d’un tiers.

Avec une durée moyenne de séjour de 29,5 jours contre 25,5 jours en 2019 et une clientèle très présente, la clientèle originaire de l’Hexagone a consommé cette année son plus grand nombre de nuitées sur un premier trimestre en Polynésie française (255 300 nuitées). Ce résultat s’observe dans les hébergements terrestres marchands et flottants. Au global, 535 000 nuitées ont été consommées ce trimestre, soit 80 % de celles de 2019. La durée moyenne de séjour globale au premier trimestre s’établit à 17,8 jours, contre 13,3 jours en 2019.

L’hébergement terrestre marchand représente 60 % de la clientèle, contre un quart pour le secteur flottant. 535 000 nuitées ont été consommées ce trimestre, soit 80 % du résultat de 2019. Les excursionnistes marquent leur retour après deux années d’absence.

