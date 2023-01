3 jours pour mieux comprendre le code de la concurrence

Le droit polynésien de la concurrence a été officiellement mis en place depuis maintenant plus de 7 ans en Polynésie française, avec, en parallèle, la création d’une autorité indépendante en charge de son application, l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC).

Avec le Code de la concurrence, la Polynésie française dispose, à l’instar de la majeure partie des États et territoires de la communauté internationale, d’un arsenal réglementaire approprié pour permettre l’exercice d’une concurrence saine et loyale entre les opérateurs, dans un contexte de libéralisation des prix.

La pleine compréhension et effectivité de ce droit, l’intégration de son utilité et de ses effets nécessitent souvent plusieurs dizaines d’années de pratique. Si l’APC atteint déjà une bonne vitesse de croisière, avec plus d’une vingtaine de production en 2022 dont 2 décisions de sanctions, force est de constater que les décennies d’encadrement de l’économie polynésienne ont marqué tous les acteurs économiques.

La marge de progression reste donc importante, à la fois pour intégrer pleinement le droit de la concurrence, mais aussi pour nouer des liens de coopération étroits avec l’ensemble des partenaires de l’Océan Pacifique, dont notamment ceux disposant d’une autorité de concurrence : l’Australie, Fidji, la Papouasie Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et Wallis-et-Futuna.

C’est dans cet objectif que l’Autorité polynésienne de la concurrence organise, sous le haut patronage du Président de la Polynésie française, la 1re édition des « Journées concurrences » les 23, 24 et 25 janvier 2023.

Cet événement rassemblera autour du thème du droit de la concurrence et sur invitation, les représentants des institutions et administrations, des membres des autorités de concurrence du Pacifique, des experts internationaux, ainsi que des praticiens et des acteurs économiques polynésiens.

Elles se dérouleront sur 3 journées articulées autour de thèmes spécifiques aux acteurs institutionnels et administratifs (jour 1), aux autorités de concurrence du Pacifique (jour 2) et aux acteurs économiques et praticiens du droit de la concurrence polynésiens (jour 3).

Le fil rouge de cette 1re édition des « journées concurrence » sera d’assurer une meilleure expertise, une plus grande coopération régionale et une bonne compréhension du droit de la concurrence en Polynésie.