2ème édition des Assises du tourisme

Pour rappel, une première édition des Assises du Tourisme s’était tenue en septembre 2019. Elle avait pour but d’orchestrer les premiers travaux de la future stratégie touristique Fari’ira’a Manihini 2021-2025.

Cette deuxième édition qui s’est ouverte ce matin, vient clôturer les travaux réalisés en amont et amorcer la mise en œuvre de la stratégie Fari’ira’a Manihini 2027.

Lire aussi > La Polynésie en route vers un tourisme durable

Cette nouvelle stratégie, forte et partagée par l’ensemble des acteurs du secteur, va permettre à la Polynésie française de devenir une destination touristique incontournable.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Durant ces Assises, les professionnels vont partager leurs expériences et expertises autour d’échanges sur les thèmes : « tourisme authentique et inclusif », « tourisme durable et leadership de l’éco-tourisme dans le Pacifique Sud », « variété d’expériences et d’archipels » et « l’excellence de l’accueil et de l’accompagnement des touristes ».

L’objectif est « d’élaborer ensemble le Tourisme de demain avec cet accueil qui nous ressemble et qui nous rassemble » a déclaré le Président avant de poursuivre « si nous devions retenir un objectif de cette feuille de route, celui qui me parle le plus, qui incarne une vision soutenable, c’est le seuil de 1 touriste par habitant. ».

L’ambition du Gouvernement est d’atteindre dans un premier temps 280 000 touristes à l’horizon 2027. Notons que cela représenterait une progression annuelle de 11% sur les cinq années à venir.