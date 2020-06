29 juin : Suivez la 36ème édition de la fête de l’Autonomie

Météo-France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes houles les zones : Tuamotu Sud et Gambier. Et en vigilance jaune pour fortes houles les zones : Tuamotu Est, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Ouest, Australes Centre et Rapa Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.