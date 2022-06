29 juin : le Pays célèbre l’Autonomie, “une fierté” pour Edouard Fritch

Les célébrations ont démarré à 9 heures à Papeete. La pirogue double construite à Raiatea sur le modèle des anciens va’a polynésiens a été inaugurée. Si celle-ci ne sera qu’exposée, une autre devrait bientôt être construite pour, cette fois ci, servir à naviguer. “On va en construire une deuxième assez rapidement mais qui va elle flotter et naviguer selon les normes internationales (…) Derrière ça c’est reconquérir la technologie de nos anciens, les techniques de navigation, réapprendre à nos enfants”, explique Edouard Fritch.

Alors que se déroule au Portugal la Conférence de l’ONU sur les Océans, le président du Pays Edouard Fritch a tenu à placer cette journée sous le signe du va’a et de l’océan. “Notre culture, nos modes de vie, nos liens à la terre se sont façonnés au fil des siècles par nos liens avec la mer. Nous sommes le Peuple de l’Océan et cet Océan nous a toujours appelé à rester près de lui, à ne pas s’en éloigner et à le protéger”, a-t-il déclaré dans son discours à la population.

Edouard Fritch a également a tenu à souligner l’importance du statut d’autonomie pour la Polynésie, sa culture et ses langues : “nos chants, nos danses, notre artisanat, sont vivants et leur dynamisme témoigne de cette liberté acquise par l’Autonomie. Mais nos chants, nos danses, notre artisanat sont aussi des vecteurs de la transmission de nos langues. Tout cela, l’Autonomie nous le permet pleinement.”

“Le statut d’autonomie nous permet de vivre pleinement notre culture, de vivre pleinement nos valeurs, a-t-il ensuite déclaré en interview. Et c’est la langue, c’est le chant, c’est la danse, mais c’est aussi la vraie culture qui est celle de nos tupuna, de nos anciens, que nous avons voulu honorée aujourd’hui en rappelant que les Polynésiens sont un peuple de la mer. Ce signe, ce symbole est sur le drapeau de la Polynésie française. Il faut le faire vivre. (…) Vous avez vu que l’ancien qui est venu nous livrer sa pirogue, qui a donné son mana, qui a donné son tura à cett pirogue, atteint un âge aujourd’hui. Et il faudra penser à faire prendre la relève de ces personnes qui ont l’histoire dans leur coeur.

Au moment où l’on parle, à Lisbonne, ce sont beaucoup de choses qui se disent autour de la Polynésie, autour de l’exemple de la Polynésie française. Heremoana que j’ai eu ce matin en est fier car effectivement j’ai l’impression que nous même Polynésiens vivons ici et même une partie de la France métropolitaine à laquelle ce pays est attaché ignore, nous ignorons la richesse que nous avons, nous ignorons l’investissement des différents peuples parce que ce n’est pas que d’aujourd’hui. (…) C’est depuis des années que la Polynésie se construit autour de l’océan et on arrive aujourd’hui à être l’exemple, à être ce que veulent découvrir les autres qui sont dans le même esprit que nous à savoir préserver l’héritage que nous allons transmettre à nos enfants. (…)”

Pour le président du Pays, la culture doit être un moyen de s’unir et non de diviser : “En nous regroupant tous, en vivant autour des valeurs de base de cette culture, il n’y a pas de quoi être différent les uns des autres. Au contraire, il y a une symbiose qui doit se faire entre les différents peuples qui vivent dans ce pays parce que tous adhèrent à cette culture. Tous ont envie de découvrir la culture polynésienne. Il n’y a pas que nous Polynésiens. Les autres aussi. Et aujourd’hui c’est devenu une valeur importante sur le plan touristique et qu’il faut partager. Et c’est l’esprit de Heremoana, de notre ministre de la culture qui aujourd’hui effectivement, a entrepris de faire connaître au travers de tout ce qui est possible dans ce monde, nos richesses. Je l’en remercie. (…)”

Ce 29 juin, alors que le Pays fête l’autonomie, le parti indépendantiste Tavini Huira’atira est “en deuil”. Mais pour Edouard Fritch : “Autonomistes, indépendantistes, souverainistes, royaliste… Ce n’est pas le problème. À mon avis, le centre de cette affaire se situe à un niveau largement au-dessus de ce que nous faisons nous les Hommes et de l’esprit dans lequel nous le faisons. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il faut y croire avant et puis à ce moment là, toutes les barrières tombent et les peuples vivent entre eux. (…)”

À l’occasion de la célébration de la Fête de l’Autonomie, le Président Edouard Fritch a également élevé huit personnes au grade de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui.

