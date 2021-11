250 cyclotouristes ont sillonné l’archipel de la Société

La ronde tahitienne est à l’arrêt depuis 2020, mais le vélo club de Tahiti a souhaité continuer à proposer des circuits à vélo dans les îles polynésiennes. C’est une croisière d’un autre genre, les touristes/sportifs arrivés avec leurs vélos ont embarqué à bord du paquebot Star Breeze et à chaque escale ils sillonnent l’ile. 250 cyclotouristes ont ainsi visité Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Huahine, Moorea et pour terminer Tahiti. Sur chacune de ces îles l’association du vélo club de Tahiti organisatrice de ce séjour alliant sport et tourisme a programmé, avec les comités du tourisme, un circuit mettant en valeur les sites touristiques et culturels de l’ile.

L’intérêt est énorme indique Benoit RIVALS président du vélo club de Tahiti: ” Il y a un véritable demande parce que ces américaine souhaitent venir et revenir encore.” Les agences de voyage avec qui il a travaillé ont “énormément de clients friands de ce type de découverte (…) une semaine comme ça c’est 250 touristes qui viennent et c’est énormément de nuitées, beaucoup d’activités. chaque après-midi les touristes faisaient des activités sur chaque île, donc il y a une retombée économique importante et on l’a vu au sourire de chacun des responsable du tourisme de chaque île visitée, ils étaient vraiment satisfait.” A Bora Bora par exemple, les professionnels du tourisme ont indiqué que c’était le plus grands groupe reçu depuis très longtemps.

Une équipe de télévision a participé à cette croisière et devrait y consacrer une dizaine d’émissions selon le vélo club de Tahiti.

Quelques chiffres :