24 nouveaux gendarmes adjoints volontaires

Les 24 jeunes ont débuté leur formation initiale en août dernier au camp militaire de la gendarmerie à Faa’a. Ce sont 19 agents de police judiciaire adjoints (APJA) et 5 emplois particuliers (dans le domaine du soutien) qui vont renforcer les effectifs effectifs de la gendarmerie.

Par ces recrutements, la gendarmerie s’engage auprès de la jeunesse du fenua. Le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française (COMGEND-PF) multiplie les axes de recrutement afin de proposer des perspectives de carrière au sein de l’institution.

41 jeunes polynésiens ont passés les épreuves de sélection du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) au mois de mars dernier, dont 38 ont déjà incorporé depuis le 5 septembre l’école de gendarmerie de Rochefort en Charente-Maritime (17) pour leur formation.

Plus récemment, la sélection de septembre a vu également l’admission de 40 lauréats, qui rejoindront l’école dès le mois de mars 2023. Dans le cadre de ce recrutement dans le corps de soutien, la Polynésie française représente au global 24.70 % des admis et se distingue chaque année comme le plus grand centre de recrutement à l’échelle nationale. Pour le concours de sous-officier de gendarmerie (SOG) de septembre 2022, ce sont là encore 79 candidats qui sont engagés dans les épreuves d’admission sur 550 candidats inscrits.

Au total depuis 2020, 310 candidats ont souscrit un contrat d’engagement (59 SOG, 154 CSTAGN et 97 GAV).