23ème salon du tourisme : encore un succès !

C’était un salon exceptionnel pour Air Tahiti, partenaire historique, qui a anticipé son absence à l’édition de février pour des raisons techniques. Ses promotions de voyages : l’une de septembre à décembre 2019 et l’autre de janvier à avril 2020 semblent avoir séduites les visiteurs. Il est cependant encore difficile de faire un bilan car les clients disposent après le salon de deux mois pour payer les billets.

Air Tahiti émet 3 000 à 3 500 billets à chaque salon. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Mais son absence au prochain salon inquiète cependant toujours les exposants, notamment ceux des Marquises, des Australes et des Tuamotu-Gambier, tributaires de la compagnie aérienne. Ils s’interrogent encore sur leur participation à la prochaine édition : est-ce que cela vaut vraiment la peine de venir en février ? Les réponses sont mitigées. “Oui pour continuer la promotion, non parce que ça va nous coûter cher parce qu’Air Tahiti ne sera pas là et donc on ne sait pas si on va pouvoir remplir la pension” nous dit Bianca Urarii, présidente du comité de tourisme des Gambier. “On va quand même se déplacer au prochain salon parce que c’est pour voir la population, les locaux, et montrer que l’île de Ua Huka est là” dit de son côté Heirani Taiaapu, gérante d’une pension de famille à Ua Huka. “Pour ce salon de septembre, on vend déjà des séjours jusqu’à la deuxième période que nous propose Air Tahiti. Puisqu’Air Tahiti ne sera pas présent au prochain salon, je pense que je ne serai pas présente” admet Félicienne Heitaa, gérante d’une pension de famille à Hiva Oa.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Est-ce qu’Air Tahiti va mettre quelque chose en place après avril ? C’est ça, notre question. S’ils s’arrêtent pour de bon au mois d’avril, qu’est-ce qu’on va faire nous ? Comment les clients vont venir dans les îles ?” s’inquiète Eleonore White, gérante d’une pension de famille à Raivavae. “C’est peut-être par rapport aux vols je pense que ça inquiète. Mais pour nous, Air Tahiti a fait beaucoup d’efforts aussi quand même” concède Mathilde Tetua, gérante d’une pension de famille à Rangiroa.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour motiver les exposants, les organisateurs prévoient un salon du tourisme spécial, moins commercial mais très animé où tous les archipels de Polynésie seront valorisés. Et les idées fusent : “Dans le village marquisien, on y trouvera les Marquisiens qui feraient par exemple, leurs préparations artisanales, du tapa en live… On ne parlera plus de stands, mais de village. Ce n’est que m’on avis” confie Melinda Bodin, présidente de l’association du tourisme authentique de Polynésie française.

Les organisateurs pourront toujours compter sur les prestataires de Tahiti, Moorea et Tetiaroa. C’est en effet pour eux que Tahiti Tourisme a maintenu le salon de février 2020. Ils représentent 45% des exposants.