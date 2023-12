220 gendarmes et policiers sur les routes le week end de la Saint Sylvestre

Opération conjointe de contrôles routiers, ce jeudi soir devant la gare maritime de Papeete. À l’initiative du Haut-commissariat, les gendarmes, la police municipale et les douanes ont coordonné leurs efforts pour contrôler les voyageurs et les usagers de la route. Les conducteurs de deux-roues ont été quasi systématiquement contrôlés, ceux-ci étant impliqués dans 75 % des accidents mortels au fenua.

« On arrive à un bilan de 34 tués (25 en deux roues – NDLR) sur les routes de Polynésie. Les trois dernières victimes sont trois jeunes personnes. C’est particulièrement triste, on pense à leur famille, c’est anormal d’avoir cette situation pendant Noël » , s’est émue la directrice de cabinet du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Emilia Havez. « Il n’y aura aucune tolérance sur les comportements dangereux pendant cette période » , a-t-elle prévenu.

Près de 220 gendarmes et policiers seront sur les routes, ce week-end, pour le réveillon et le Nouvel an. Les contrôles se multiplieront sur l’ensemble du territoire. Le Haut-Commissariat appelle les Polynésiens et les Polynésiennes, pour tous les déplacements et mêmes les courtes distances, au respect du code de la route, à la prudence et à la responsabilité.