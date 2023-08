2000 nouveaux étudiants prennent le chemin de l’Université

Dans les couloirs de l’Université, le stress était palpable chez les nouveaux étudiants qui découvrent les lieux. « On rentre un peu dans la cour des grands. C’est vraiment différent du lycée. C’est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de monde et j’ai l’impression que l’on va devoir être vachement travailleurs à la maison. C’est un grand changement », a témoigné l’un d’eux.

Francky et Tatiana faisaient partie des rares parents à s’être déplacés pour cette rentrée. Ils ont effectué le voyage depuis les Australes pour accompagner leur fille qui fait ses premiers pas sur le campus.

« C’est une étape à franchir. On est contents. Et on est fiers de nos enfants. Moi je ne suis pas arrivée à l’Université mais ma fille y arrive », a déclaré la mère de famille, émue.

« Une forme d’autonomie à acquérir »

Se mettre au travail rapidement, c’est le mot d’ordre de l’équipe pédagogique de l’Université adressé aux nouveaux étudiants. Car l’UPF fait face chaque année à un fort taux d’échec en licence. Les nouveaux élèves devront donc s’habituer au plus vite à travailler de manière autonome. Un gage de réussite.

« Les professeurs sont très présents mais ils ne sont pas sur le dos des étudiants. Il y a une forme d’autonomie à acquérir », a souligné Patrick Capolsini, le président de l’UPF. Et de poursuivre : « C’est normal qu’il y ait du stress. Après, on met tout en œuvre avec des jeunes de deuxième, troisième, ou quatrième année qui encadrent les nouveaux pour leur présenter le campus et les rassurer ».

Les étudiants auront rapidement l’occasion de mieux se connaître. Ce jeudi, ils pourront participer aux Prim’olympiades, un évènement ludique et sportif destiné à renforcer la cohésion.