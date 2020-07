200 résidents de Moorea aux manèges de Outumaoro

C’était une première pour les résidents de Moorea. Arrivés par bateau samedi en fin de journée, ils se préparaient à passer quelques heures aux manèges de Outumaoro. Quatre bus leur étaient dédiés pour le transport et, quelques minutes plus tard, le site était rapidement investi par les habitants de l’île sœur. Les enfants trépignaient d’impatience à l’idée de pouvoir profiter des manèges jusqu’à 21 heures.

« On va faire toutes les activités qu’ils souhaitent, c’est une opportunité pour nous qui habitons Moorea, parce que là-bas, cette année, il n’y a pas de manèges », confie une maman.

« On a trois heures devant nous, on va faire tous les manèges possibles qu’on peut faire, indique une autre. Et on va essayer de dîner aussi avant de rentrer. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Auto-tamponneuse, trampoline ou encore petits chevaux de bois… les attractions de Outumaoro ont attiré les petits mais aussi les grands. Des moments de joie ont pu voir le jour grâce une navette nocturne mise en place par une compagnie de transport maritime.

« On a lancé l’idée suite à une demande de la troupe Heihere de mettre en place une navette nocturne pour venir au Heiva des écoles, explique Samuel Matton, responsable commercial et marketing du groupe Degage. Faire une navette nocturne, ce n’est pas évident, il faut avoir suffisamment de monde, donc on s’est dit : tiens, il y a les papio en ce moment, on va faire un package papio pour les habitants de Moorea qui eux n’ont pas de papio à Moorea. »

La compagnie envisage déjà de renouveler l’opération l’an prochain, au vu du succès de l’événement.