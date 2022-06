2 écoles de Pirae labellisées “École en Santé”

Les élèves des deux écoles ont chaleureusement accueilli le jury de labellisation, composé de la ministre de l’Éducation, du directeur de cabinet, de l’inspectrice de la circonscription de Papeete-Pirae, de la directrice de la Santé, de l’élue en charge des affaires scolaires de Pirae, de la directrice de l’Éducation de Papeete, de l’infirmière et conseillère technique de la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE), de la responsable du centre de la Santé scolaire, et d’une représentante des parents d’élèves.

Avec enthousiasme et engagement, les directrices, les enseignants et les élèves ont présenté de manière détaillée les actions des écoles en déclinant les 10 thématiques de l’École en Santé : Alimentation, activité physique, hygiène corporelle, rythme de vie, école sans tabac, tri des déchets, lutte antivectorielle, bien vivre ensemble, accès aux soins, patrimoine culturel.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

L’ensemble des acteurs et partenaires présents ont souligné la qualité remarquable des projets au service des apprentissages et de la construction des parcours Santé et citoyen.

À l’issue des présentations respectives, les écoles ont eu le plaisir de recevoir leur diplôme et fanion de labellisation « Ecole en Santé ». La ministre, Christelle Lehartel a tenu à féliciter les 532 élèves des écoles de Tuterai Tane élémentaire et Val Fautaua, et les équipes pédagogiques pour ce travail de longue haleine.