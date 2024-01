191 000 francs de prime pour les policiers engagés sur les Jeux olympiques

« Cette prime sera versée avec plusieurs niveaux selon la situation de chacun » , écrit le ministre de l’Intérieur dans un courrier adressé à tous les agents du ministère. La prime exceptionnelle sera portée jusqu’à 227 000 francs pour les policiers et gendarmes travaillant en Ile-de-France et les agents de la police aux frontières mobilisés dans « les aéroports parisiens et les transports internationaux » . Elle atteindra jusqu’à 191 000 francs en Polynésie, où se tiendront les épreuves de surf des JO.

Gérald Darmanin confirme dans sa lettre la « mobilisation à 100% » des agents du 26 juillet au 11 août et la possibilité de poser dix jours ouvrés de congés pour chaque agent entre le 15 juin et le 15 septembre prochains. « C’est une légitime reconnaissance du travail des policiers » , a déclaré à l’AFP le secrétaire général d’Alliance Fabien Vanhemelryck, évoquant une « année 2024 tsunami » .

Les syndicats de police, qui se sont mobilisés pour obtenir 239 000 francs pour tous, obtiennent un peu plus que ce qui était initialement prévu, entre 60 000 et 179 000 fcfp. À noter que la prime est valable pour les CRS et les personnels « déplacés durablement en renfort« .

À cette prime s’ajoute une indemnité de 6000 francs par nuit pour tous les policiers déplacés au moins cinq jours sur des missions de sécurité ou en lien avec les JO-2024. Le ministre s’engage également au paiement à 100% des heures supplémentaires, via un compteur spécifique, souhaitant qu’elles soient à l’avenir « déplafonnées et défiscalisées« .