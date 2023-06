19 avions, dont 10 Rafale, engagés dans l’opération Pégase 23 de projection dans l’Indopacifique

La mission Pégase 23 a débuté, dans la nuit de samedi à dimanche, depuis la métropole, et se poursuivra jusqu’au 3 août. Plus de 320 aviateurs participent à cette projection d’envergure dans l’Indopacifique à bord d’une vingtaine d’appareils : dix Rafale, cinq A330 Phénix MRTT et quatre A400M Atlas. Lors de cette mission, ils effectueront plusieurs escales aux Emirats Arabes Unis, à Singapour, en Malaisie, mais aussi, pour la première fois, en Corée du sud ainsi qu’au Japon.

Les aéronefs et leurs équipages doivent aussi se rendre à Guam et Palau pour participer à une série d’exercices d’ampleur aux côtés des forces armées américaines et de plusieurs pays alliés de la région, durant trois semaines, du 2 au 21 juillet.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont également concernées par cette mission. Mais contrairement à l’exercice « Heifara » de 2021, au cours duquel deux A400M Atlas, deux A330 MRTT Phénix, 1 KC-135 et, surtout, trois Rafale s’étaient posés sur le tarmac de Tahiti-Faa’a, il n’y aura cette fois pas d’avion de chasse dans le ciel polynésien.

Seul un appareil de transport A330 MRTT sera en effet projeté jusqu’à Tahiti pour embarquer des militaires du Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P) dans le cadre d’une coopération bilatérale avec une unité des Marines Corps Forces Pacific à Hawaii, précise le Commandement supérieur des forces armées en Polynésie, contacté par TNTV.

Ce « partenariat baptisé Hoaraa-Makamaka –‘amitié’ en tahitien et hawaiien’ – » permettra aux militaires du RIMaP-P de s’entraîner au combat en zone urbaine, au corps à corps, ou encore à des opérations héliportées.