18 jeunes polynésiens rejoignent les rangs de la Police Nationale

La famille de la police nationale s’agrandit avec ces 18 nouveaux policiers adjoints, tout juste sortis du Service Territorial du Recrutement et de la Formation. Pour marquer l’évènement, une cérémonie s’est tenue, ce vendredi matin, en présence de leurs proches et de représentants des autorités.

L’issue de 4 mois, en non 3 comme auparavant, d’une formation intense et rigoureuse. « Il y a un mois supplémentaire, notamment pour traiter les procédures de violences conjugales qui sont une priorité pour la police nationale. Il y a donc tout un volet qui a été ajouté », explique le commandant Luc Roattino, le chef du Service Territorial du Recrutement et de la Formation de la Police Nationale en Polynésie.

Ils ont également été formés aux techniques et à la sécurité en intervention, au maniement et à l’utilisation des armes, mais aussi à la déontologie policière, au Code pénal et au Code

de procédure pénale.

Parmi les heureux élus, Manahiti Hauata, le major de cette promotion, âgé de 19 ans. « J’étais en première année de Licence de STAPS -sciences et techniques des activités physiques et sportives, Ndlr- à l’ISEPP. Quand j’ai vu le concours, je me suis dit : ‘pourquoi ne pas le tenter ?’. Comme je l’ai réussi, j’ai lâché ma Licence », sourit il.

Les 18 nouveaux policiers adjoints, recrutés pour une durée maximale de 3 années, renouvelable 1 fois, seront affectés, dès ce lundi, au sein de la Direction Territoriale de la Police Nationale.