16 prétendants au titre de Miss et Mister Raromatai 2022

C’est la dernière ligne droite pour les 16 candidats en lice cette année à l’élection de Miss et Mister Raromatai. Les 8 jeunes hommes et les 8 jeunes femmes des îles Sous-le-Vent sont des plus motivés. Tous ont le même objectif : décrocher le précieux titre. “Ma cousine avait été élue Miss Raromatai en 2014, et ça m’a donnée envie de participer et de tenter l’expérience” confie Vakiti Neuffer, candidate n°3. “Je ne suis pas du tout stressée, c’est comme quand je monte sur le ring, il faut être calme et posée” déclare de son côté Nisrine Bouyahiaoui, candidate n°7, qui pratique le MMA.

“Si je me présente à l’élection, c’est d’abord pour présenter mon île de Bora Bora, et parce que j’ai cette envie d’aller sur scène” indique quant à lui Tinomana Hiro, candidat n°1. “C’est plus un jeu pour moi, et pour apprendre à connaître des gens, à s’assumer soi-même et avoir confiance en soi” admet Manutea Schmitt, candidat n°2.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Depuis trois semaines, les candidats travaillent dur pour peaufiner leur spectacle. Après deux années d’absence liés à la crise Covid, le comité organisateur veut une élection sensationnelle. Plus de 1 000 places dineurs ont déjà été vendues. “Tout le monde est en effervescence pour cette soirée. Il y a beaucoup de changements cette année, et tout le monde a hâte” explique Angèle Amiot, du comité organisateur.

Trois passages sont prévus pour la soirée : un passage spécial sponsor, un passage en tenue de plage, et un troisième passage en tenue de soirée, sur le thème des amazones et des gladiateurs.

Qui succèdera à Hinano Raapoto Mu Wong et Herehau Taerea ? Réponse samedi 28 mai. En attendant, retrouvez tous les candidats à l’élection ICI.