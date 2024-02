16 cas de dengue en Polynésie depuis novembre 2023

Dans son dernier bulletin de surveillance, le bureau de veille sanitaire rapporte 3 nouveaux cas de dengue en semaine 7 (du 12 au 18 février). Si le virus circule bien, il n’y a pas de flambée épidémique à ce stade.

Depuis le début de l’alerte, le 27 novembre 2023, on dénombre au total 16 cas autochtones. 4 personnes ont été hospitalisées. Les 16 cas sont domiciliés à Tahiti (8), Moorea (6) et Rangiroa (2).

À Moorea, l’incidence est de 32,7 pour 100 000 habitants, tandis qu’à Tahiti, elle est de 4,1 pour 100 000 habitants.

2 des 3 cas de la semaine 7 résident à Rangiroa, sans notion de voyage dans la période précédant les symptômes, indiquant la circulation du virus sur l’île. Le troisième cas est domicilié à Tahiti sur la commune de Faa’a.

Sur l’ensemble des cas confirmés, seul le sérotype DEN-2 a été identifié.

Prévention contre la dengue :

– Se protéger contre les piqûres de moustiques, particulièrement les personnes virémiques, afin de réduire le risque de transmission secondaire du virus à son entourage (usage de moustiquaires, de répulsifs et vêtements longs).

– Lutter contre les gites larvaires en éliminant les eaux stagnantes dans son environnement (pots de fleurs, gouttières, pneus usagés… au moins une fois par semaine.

– Consulter rapidement son médecin en cas d’apparition de symptômes.

Épidémie de grippe toujours en cours

Par ailleurs, le bureau de veille sanitaire rappelle que l’épidémie de grippe est toujours en cours au fenua, avec 5 nouveaux cas identifiés la semaine du 12 février, mais la phase de décroissance se poursuit.

Aussi, en raison des fortes intempéries récentes, une vigilance particulière est requise afin de prévenir les risques de leptospirose. 5 cas ont été déclarés sur 71 prélèvements, la semaine dernière. Cela porte le nombre de cas à 32 depuis le début de l’année 2024. Sur les 20 personnes investiguées à ce jour, les facteurs de risque principaux sont l’agriculture et/ou le jardinage (85%), la présence de rats autour du domicile (85%), la présence de chiens (80%), la marche pieds nus (50%).

Prévention de la leptospirose :

– Porter des gants et des chaussures fermées/bottes lors des activités à risque (jardinage/fa’a’apu, agriculture, pêche en eau

douce).

– Éviter de se baigner en eau douce en saison des pluies, et surtout lorsqu’on est porteur de plaies.

– Désinfecter les plaies rapidement après une exposition à risque.

! Mesures à renforcer à l’issue des périodes de fortes pluies. ! Vigilance renforcée lors de la pratique de loisirs nautiques (baignade, canyoning, pêche en rivière, etc.). ! Consulter sans délai un médecin en cas d’apparition de symptômes (fièvre, céphalées douleurs, yeux jaunes,…).