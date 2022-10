157 lycéens reçoivent la certification Cambridge 2022

Le diplôme Cambridge English Certificate, également appelé CEC, est né du partenariat entre Cambridge English et le ministère de l’Éducation nationale. Destiné aux élèves de classe de Terminale des établissements publics et privés, cet examen permet aux élèves de valider gratuitement l’atteinte du niveau d’anglais B2 (ou B1 et C1 selon les résultats) par une certification. Il évalue les candidats sur leur capacité à parler anglais dans des situations de la vie quotidienne. Les enseignants préparent les étudiants aux examens en leur apportant les compétences utiles pour leur quotidien, leurs études ou leur avenir professionnel. La certification Cambridge est mise en œuvre dans l’académie depuis 2 ans, avec un nombre d’élèves présentés en augmentation d’une année sur l’autre. Cette certification permet une reconnaissance internationale, par l’Institut Cambridge, des compétences en anglais de nos élèves.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 157 lauréats qui ont reçu leur certificat Cambridge 2022, allant du niveau B1 et B2 (niveaux intermédiaires), voire C1 et C2 (niveaux experts) pour certains. Une soixantaine d’entre-eux étaient présents, ceux qui n’ont pas pu être présents se verront remettre leur certificat par leur chef d’établissement. Les lycéens fraîchement certifiés sont issus de plusieurs établissements scolaires de Tahiti et de Raiatea : le lycée Tuianu Le Gayic de Papara, le lycée Samuel Raapoto de Arue, le collège-lycée Sacré-Cœur de Taravao, le lycée La Mennais de Papeete, le lycée Paul Gauguin de Papeete, le lycée du Diadème de Pirae, et enfin le lycée des-îles-sous-le-vent de Uturoa (qui suivait la cérémonie en visioconférence).

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La mise en place de cette certification et l’augmentation progressive du nombre de lauréats au fenua témoignent de la volonté du territoire de valoriser les compétences en anglais des élèves en Polynésie. L’engagement des professeurs auprès des élèves et la mobilisation des établissements jouent un rôle important dans le succès rencontré.

En Polynésie française, les langues les plus étudiées dans le second degré par nos élèves sont dans l’ordre : l’anglais (30.700 élèves), l’espagnol (13.010), le tahitien (12.048) et le chinois (1.247).

La certification Cambridge vise la reconnaissance des compétences des élèves inscrits dans des dispositifs de renforcement des apprentissages en langue anglaise et présentant donc une appétence particulière pour l’anglais : section européenne (SELO) ou de spécialité Langues, Littératures et Culture Étrangères (LLCE) en anglais.

Il faut retenir les belles réussites de la Polynésie française pour la session 2022, parfois bien au-dessus de la moyenne nationale :