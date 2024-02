15 élèves du lycée Paul-Éluard reçus à la Présidence

Chaque année, le lycée Paul-Éluard donne l’opportunité à certains élèves de l’établissement de réaliser un voyage loin de métropole. Depuis 4 jours, 15 d’entre eux sont en Polynésie. Ils ont été accueillis, samedi, par le président du Pays, accompagné du ministre de l’Éducation et de la députée Mereana Reid-Arbelot.

« La délégation s’est rendue dans le salon d’honneur où elle a eu un échange d’environ une heure (…) Les élèves ont eu l’occasion de poser diverses questions sur des sujets allant des essais nucléaires au clivage autonomie/indépendance, en passant par la culture polynésienne, l’économie locale, l’indépendance, et même les Jeux Olympiques de 2024 à Teahupo’o. La visite s’est conclue par un cocktail partagé, offrant une nouvelle opportunité aux élèves et à leurs professeurs de discuter avec le Président et son équipe », indique un communiqué.

Ces 15 élèves et leurs deux professeurs ont pu échanger avec Moetai Brotherson pour parler essais nucléaires, autonomie et indépendance ou, encore, Jeux Olympiques. (Crédit: Présidence)

Ces élèves se rendront dans les jours qui viennent aux Marquises pour une semaine, avant de gagner Rangiroa, puis Moorea. Leur retour en métropole est prévu le 1ᵉʳ mars.

« Le Président a salué l’initiative des professeurs, qui, chaque année, permettent à des élèves de leur lycée de pouvoir partir à la rencontre et la découverte de cultures différentes », conclut le communiqué.