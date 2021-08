14e commémoration du crash d’Air Moorea

Compte tenu du contexte sanitaire, l’hommage s’est déroulé en comité restreint et les proches des 20 victimes se sont recueillis en ordre dispersé dans l’après-midi. Depuis ce crash de 2007, certaines familles n’ont jamais pu totalement entamer leur deuil, faute d’avoir pu retrouver les corps de 5 passagers.

Pour Nicolaz Fourreau, le président de l’association 987, cette nouvelle année d’hommage est vaine. “C’est un an pour rien, parce qu’il s’est rien passé de plus d’un point de vue judiciaire. C’est un an de plus pour la disparition de nos chers proches. C’est un an de rien en fait. Dans le contexte actuel, ça peut paraître un peu désuet ou déplacé d’en parler. Il ne faut pas oublier qu’il y a tout un devoir de prévention, parce que les personnes qui ont été condamnées deux fois travaillent toujours. Donc je prie assez régulièrement pour éviter qu’un autre accident ne se produise”.