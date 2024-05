14 épaves ont été retirées des lagons du fenua en un an

La protection de l’espace maritime de la Polynésie française et ses surfaces lagunaires représentent un enjeu pour le Pays tant pour l’économie que pour la préservation.

C’est dans cette perspective qu’un programme de résorption des épaves et navires abandonnés a été mis en place.

En un an, ce sont 14 épaves et navires abandonnés qui ont été retirés dans les lagons de Faa’a, Taiarapu Est, Bora Bora, Uturoa, Papeete, Fakarava et Takaroa pour un montant d’environ 120 millions de Fcfp. Le dernier à avoir été enlevé est le Tamarii Tuamotu qui s’était échoué à Takaroa en 1998. L’opération a exigé des travaux de découpe du navire et le nettoyage du site, qui ont duré quatre mois.

Très prochainement, 5 épaves sortiront de l’eau dont 3 à Vaiare (Moorea), 2 à Vairai (Punaauia) et 1 à Papeete.

17 navires abandonnés font actuellement l’objet d’une procédure contentieuse en cours d’instruction devant le tribunal administratif. Le but étant de faire condamner les propriétaires à retirer leurs navires ou à payer les frais de retraits.

32 épaves ou navires abandonnés font l’objet d’une procédure précontentieuse (notification d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, mise en demeure de retirer l’épave, recherche de l’identité du propriétaire de l’épave).

Jordy Chan a tenu à préciser que les propriétaires qui abandonnent leurs épaves seront sanctionnés devant les juridictions. « Outre le danger qu’ils représentent parfois pour la navigation maritime, ces derniers dégradent également de manière indigne la santé et la beauté de nos lagons » a souligné le ministre.