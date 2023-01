13 infractions de 2 roues à Papeete hier soir

Le Haut-commissariat de la République continue son action en matière de sécurité routière. Hier soir à Papeete, ce sont les 2 roues qui ont été ciblés par les contrôles. Les forces de l’ordre souhaitent ainsi “réaffirmer la mise en place des opérations de contrôle offensives et dissuasives en matière de répression sur l’ensemble des archipels de la Polynésie française en 2023“.

Les contrôles en chiffres :

11 policiers de la DTPN

85 deux roues contrôlés

13 infractions : 1 conduite sous alcool, 3 défauts d’assurance, 1 défauts de permis de conduire, 6 défauts de carte crise, 1 défaut de siège enfant de – de 6 ans

1 délit : PV sans permis de conduire

Pour rappel, en 2022 dans la zone DTPN, plus de 98% des infractions étaient liées à une conduite sans permis. Sur l’ensemble des archipels, 41% des causes d’accidents étaient liées à l’alcool, 38% à une vitesse inadaptée ou excessive, et 25% aux stupéfiants.

Le Haut-commissaire rappelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun sur les routes.