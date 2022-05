11ème édition des Floralies du 19 au 29 mai

Cette nouvelle édition est née d’une convention de partenariat entre les professionnels de la filière horticole et la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL).

C’est au travers d’un programme d’animations sur site, que le grand public pourra apprécier les efforts réalisés de concert par les services de la chambre et les producteurs, grâce à la synergie de leurs compétences et de leurs expériences propres toujours portée vers un développement qui se veut durable, économiquement rentable et socialement intégré.