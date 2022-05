10 projets communaux validés pour 2022

Dans la continuité du précédent contrat de projets (volet communes), ce dispositif permet de décliner le soutien financier aux communes en matière d’investissement sur les 3 services publics environnementaux :

assainissement des eaux usées ;

alimentation en eau portable ;

gestion des déchets.

Cette séance a permis de valider la programmation des financements au soutien des projets communaux pour 2022.

Cette programmation représente des investissements de plus de 2,2 milliards de Fcfp TTC, soutenus par l’État et le Pays à hauteur de plus d’1,7 milliard de Fcfp (à parité État-Pays), le solde du financement restant à la charge des communes, soit par autofinancement, soit par appel à d’autres dispositifs de financements publics (OFB, ADEME).

Cette année, les communes se sont pleinement appropriées cet outil en déposant des demandes de financement pour des projets concernant les 3 services publics environnementaux y compris pour les archipels les plus éloignés.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie / présidence de la Polynésie)

10 projets ainsi programmés se répartissent sur 9 communes de Tahiti, des Marquises, des îles Sous-le-Vent et des Australes :

3 dossiers concernent l’alimentation en eau portable et la préservation de la ressource en eau : (1 209 336 815 Fcfp TTC)

TAHAA : Travaux liés au schéma directeur d’alimentation en eau potable ;

TEVA I UTA : Travaux liés à la suppression du réseau amiante ciment – Secteur MATAIEA ;

FAA’A : Fourniture et pose de 5 400 compteurs à auto relève avec sa solution de gestion numérique.

3 dossiers concernent la gestion des déchets dans les archipels éloignés : (264.717.227 Fcfp TTC)

UA HUKA : Création d’une déchetterie à Vaipaee ;

NUKU HIVA : Construction de 2 casiers supplémentaires du CET ;

RURUTU : Mise en place d’une unité de traitement des déchets verts de la commune de Rurutu ;

FAA’A : Acquisition d’équipements de collecte pour le SPIC déchets (financement partiel).

4 dossiers concernent l’assainissement des eaux usées : (794 295 085 Fcfp TTC)

PAPEETE, PIRAE, ARUE : Étude de maîtrise d’œuvre partielle (PRO-ACT) pour la mise en œuvre de la 1 ere tranche de travaux d’assainissement collectif à Papeete (Taunoa), Pirae et Arue ;

SIVU TEPARENUI : Étude de maîtrise d'œuvre partielle (PRO-ACT) pour la mise en œuvre de la 1 ere tranche de travaux d'assainissement collectif à Papeete (Taunoa), Pirae et Arue ;

PAPEETE : Travaux des réseaux d'eau potable et d'eaux usées pour les quartiers de MAMAO et de MANUHOE à réaliser dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine ;

TE ORA NO ANANAHI : Extension des réseaux de collecte des eaux usées sur les secteurs de Fare Ute, Paofai (rue Destremeau et front de mer), se raccordant aux réseaux existants.

Ces projets viennent s’ajouter aux 10 opérations soutenues en 2021, portant le total des investissements communaux bénéficiaires depuis la mise en œuvre du contrat de développement et de transformation à 4,4 milliards de Fcfp.