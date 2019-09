Une journée de réflexion et d’échanges sur le fait colonial

Durant ce premier “Tavini Event”, le parti animera plusieurs ateliers de réflexions et d’échanges. L’objectif des organisateurs est que la population comprenne mieux l’histoire coloniale du pays et l’idéologie du parti. Il proposera également un atelier santé

Le parti a même prévu un bus pour ceux qui n’auraient pas de moyen de locomotion.

PRATIQUE :

Samedi 7 septembre de 8 h 30 à 13 h 15

Salle omnisport de l’école Piafau Faa’a

Ouvert à tous

Des bus partiront à 6 heures de la côte Est (Mairie de Tautira) et à 6 heures et de la côte Ouest (PK 0 Teahupoo) pour transporter les participants sans moyen de locomotion.

À leur arrivée, les participants seront répartis en 3 groupes. Chaque groupe sera chaperonné par un élu du parti. Chaque atelier durera 30 minutes et sera animé par Steve Chailloux, secrétaire général adjoint du Tavini Huiraatira, en charge de la formation.



Le programme :

8 h 30 : Accueil et discours d’introduction

9 h à 11 h : Ateliers tournants

– Histoire et fait colonial à Mā’ohi Nui

– Idéologie du parti et militantisme

– Santé et choix de société

11 h à 11 h 15 : Pause

11 h 15 à 12 h 15 : Reprise des ateliers

– Histoire et fait colonial à Mā’ohi Nui

– Idéologie du parti et militantisme

– Santé et choix de société

12 h 15 à 13 h 15 : Synthèse des ateliers par groupe et en séance plénière

13 h 15 – Déjeuner partagé : chaque comité participant ou personne est prié(e) d’apporter des plats ou des fruits.



Pour plus d’informations, contactez la secrétaire de la permanence Isabelle Delord au 87 30 63 63.