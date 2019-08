Un sommet sur la paix durable dans le Pacifique Sud organisé au Vanuatu

Le président de l’assemblée de la Polynésie, Gaston Tong Sang, ainsi que Philip Schyle, président de la commission des institutions et des relations internationales, et Romilda Tahiata, secrétaire de la commission du tourisme, de l’écologie et de l’aménagement du territoire, sont au Vanuatu depuis dimanche afin de participer, sur invitation du Parlement du Vanuatu, à un sommet sur la paix durable dans le Pacifique Sud et à un séminaire sur la gestion de l’eau dans la région organisés par les autorités locales et l’Assemblée nationale de Corée du Sud avec qui le Vanuatu entretient des relations diplomatiques et institutionnelles.

Ce déplacement officiel s’inscrit dans la droite ligne des dispositions de la convention de partenariat qui lie, depuis septembre 2018, l’assemblée de la Polynésie française au Parlement de la République du Vanuatu.

Le monument dédié à la paix durable dans la région Pacifique. (crédit photo : assemblée de la Polynésie française)

La délégation conduite par le président de l’assemblée a ainsi participé ‪lundi après-midi à la cérémonie de dévoilement d’un monument dédié à la paix durable dans la région Pacifique implanté sur le front de mer de Port-Vila. Elle a également assisté, au Palais des Congrès du Vanuatu, à plusieurs présentations et exposés relatifs à ce sujet.

Cet événement, premier du genre dans la région, vise à célébrer et promouvoir la paix dans le Pacifique Sud et à commémorer la fin de la Seconde guerre mondiale, les nombreuses vies humaines perdues et les innombrables dommages causés par ce conflit qui a impacté l’ensemble de nos pays du Pacifique.

En se réunissant afin d’échanger sur un tel sujet, les dirigeants des îles du Pacifique démontrent qu’ils peuvent avoir un rôle à jouer dans le processus de réconciliation des nations mais aussi que les relations de paix qui lient leurs pays respectifs participent à la prospérité et au développement des nombreux territoires qui peuplent l’immense océan Pacifique.

(crédit photo : assemblée de la Polynésie française)

En marge de cette première journée de mission officielle, les élus de l’assemblée de la Polynésie française ont rencontré, à Port-Vila, la deuxième vice-président de l’Assemblée nationale de la Corée du Sud, Joo Seung-Yong, mais aussi leurs collègues de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de nombreuses autres îles et archipels de la région, tels que Hawaii, les îles Cook, Niue, Tuvalu, Tokelau, Salomon ou encore Fidji.

Ces rencontres ont permis à Gaston Tong Sang de présenter les grandes lignes de la deuxième conférence des parlements des îles du Pacifique qui aura lieu à l’assemblée de la Polynésie française au mois de septembre.

Ce sommet pour la paix durable, qui a été ponctué tout au long de la journée par des messages et des chants de paix, s’est achevé en fin de soirée par une cérémonie spirituelle et religieuse en faveur de la paix dans le monde.

La délégation parlementaire participera mardi à un séminaire consacré à la gestion de l’eau et à l’assainissement des eaux usées dans le Pacifique Sud.