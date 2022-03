Bernard Teriitahi, candidat aux élections législatives

Le candidat propose plusieurs volets, notamment une réforme des institutions ou encore du foncier. Une meilleure prise en charge des personnes à mobilité réduite et des encadrants mais aussi la création d’un casino, un dispositif d’accompagnement du chômage ou encore l’augmentation, jusqu’à 200 Fcfp, du prix du coprah.

Mais le point le plus important pour Bernard Teriitahi, c’est bien la réforme des institutions avec l’élection du président du Pays au suffrage universel direct. “Je pense qu’on est capable de faire évoluer ce point. L’article 53 de la Constitution nous le permet dans son alinéa 3”, observe la candidat. “Mais maintenant, n’allez pas croire que quand je viens demander l’élection au suffrage universel direct, je viens demander l’indépendance. Non, je veux que nous soyons patrons chez nous, il faut que ce soit clair. La France, on en a besoin. On a besoin d’une puissance nucléaire à nos côtés, nous n’avons pas les moyens de nos 5 millions de km2, nous n’avons pas non plus les moyens de notre espace aérien”.