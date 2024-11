Un budget du Pays en hausse, contraint par la dette et les dépenses de personnel

Il est arrivé in extremis dans les mains des élus de l’Assemblée : le projet du budget primitif du Pays pour 2025 est enfin prêt. Et il affiche une hausse de 5,7 milliards de francs par rapport à l’an passé, avec des recettes fiscales en progression (+ 3,5 milliards de francs), tout comme les dépenses de fonctionnement, dont la masse salariale et la dette, qui pèsent toujours plus lourd.