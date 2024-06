Tutu Tetuanui favorable à un « retour à l’autorité » dans les écoles

C’est à Paea que Tutu Tetuanui a fait du porte-à-porte et distribué sa profession de foi lundi matin. Entre deux rencontres, le représentant du Rassemblement National (RN) a réagi aux mesures évoquées par Jordan Bardella concernant l’éducation, notamment la généralisation du port de l’uniforme, l’interdiction du téléphone en classe ou encore l’instauration du vouvoiement dans les écoles qui est une règle difficilement applicable au fenua et un sujet a particulièrement retenu son attention : « On vit quand même dans une île où tout le monde se connait. Il y a cet amour, cette proximité… Je pense qu’on va garder notre tutoiement. Je porte un nom, Tutu, qui s’écrit ‘t – u – t – u’, on va garder notre tutoiement ! ».

À l’instar des représentants du RN en France, le candidat aux législatives dans la deuxième circonscription soutient un « retour à l’autorité » dans les écoles : « Être enseignant aujourd’hui, c’est avoir cette interrogation de savoir si je vais recevoir un coup de couteau et les dangers qu’il peut y avoir si je dis un mot déplacé… Je pense qu’il faut mettre l’autorité là où il faut ».

Tutu Tetuanui est également revenu sur les autres sujets qui lui tiennent à cœur, comme l’indemnisation des victimes des essais nucléaires et la création d’emplois. Pour cet habitant de la côte Ouest, les contraintes de circulation et d’accès à la ville pour ceux qui vivent dans les communes les plus isolées restent la priorité : « Le premier projet reste la route traversière entre Papeete et Taravao pour rendre la vie des gens un peu plus agréables que de passer des heures et des heures dans la voiture. C’est de l’énergie perdue. D’autres projets, c’est de leur mettre à disposition quelque chose qui leur permettra de développer l’agriculture, la pêche et la santé. Donc c’est de leur amener une énergie permettant de produire de l’eau et transformer le surplus de l’eau en hydrogène pour que cela puisse leur assurer de naviguer entre les îles ».

À trois jours du premier tour des élections législatives, les tournées dans les quartiers se multiplient.