Transports : les améliorations se veulent « rapides et efficaces », pas « révolutionnaires » prévient Jordy Chan

TNTV : Une réaction concernant Tape’a, cette nouvelle application qui veut mettre en relation les chauffeurs de taxis et les usagers. On imagine que vous saluez une telle initiative…

Jordy Chan, ministre des Transports : « Évidemment c’est une belle innovation. Elle s’inscrit sur une tendance de long terme qu’on voit partout dans le monde et qui consiste à digitaliser et à développer du transport à la demande. C’est un axe de développement qu’on souhaite poursuivre au cours de notre mandature. Nous avons déjà lancé au cours des 100 derniers l’application Ihita’i qui est le premier téléservice polynésien basé sur la blockchain afin d’améliorer la gestion et le suivi de la carrière des marins. Et nous allons également au cours de l’année prochaine, déployer un service qui permettra à la direction des Transports terrestres de numériser également toutes les démarches qui sont faites à la DTT concernant l’obtention du permis de conduire ou des cartes grises. »

TNTV : Et vous souhaitez, c’est en tout cas à l’étude, mettre en place des bornes numériques annonçant les prochains bus ? Quand pourra-t-on voir ce projet sortir de terre ?

Jordy Chan : « Le programme de rénovation des abribus que nous avons lancé au cours des 100 derniers jours s’inscrit dans une tendance de long terme que nous voulons continuer au cours de notre mandature. Nous avions prévu comme vous l’avez mentionné, de construire une quarantaine de nouveaux abribus dès l’année prochaine avec notamment la mise en place de bornes d’information voyageurs qui se voudront dynamiques. »

TNTV : On pourra les voir sortir de terre d’ici combien de temps ?

Jordy Chan : « Nous espérons en installer plusieurs dizaines l’année prochaine. Après, il faudra qu’on coordonne l’installation des bornes d’information dynamiques avec la capacité de mise en œuvre du délégataire, donc il se peut que cette installation se fasse en plusieurs phases dans le temps, mais nous souhaitons d’abord résoudre le problème primordial qui est celui de l’installation d’abribus qui vise à répondre à un problème plus primaire qui est celui d’abriter les usagers. »

TNTV : L’idée c’est aussi que les bus aient un couloir pour mieux traverser le trafic. Est-ce que cela ne risque pas d’engorger davantage nos routes qui le sont déjà énormément ?

Jordy Chan : « C’est pour ça qu’il faut des études. Effectivement, nous avons réfléchi à la question. Il est nécessaire de lancer des études sur ce point parce qu’il y a des axes qui sont prometteurs pour aménager des voies de bus dédiées. Je pense par exemple à des axes qui sont situés dans les communes de Faa’a, Papeete, Pirae. Il faut des études pour déterminer non seulement quelle sera l’emprise foncière nécessaire pour ces voies dédiées et également étudier quel sera l’impact de ces voies sur la congestion si on les aménagent. »

TNTV : Des études qui sont en cours. Vous avez déjà commencé à vous préoccuper du trafic au fenua, notamment sur la côte ouest de Tahiti, véritable casse-tête. Il y a eu des efforts de faits au niveau du Méridien, mais force est de constater que la circulation est bel est bien là. Samedi, c’était encore le cas avec des embouteillages bien avant le rond-point du Méridien. Ça n’a pas marché visiblement ?

Jordy Chan : « Si ça a été efficace. Au cours des 100 derniers jours, nous nous sommes concentrés sur des actions qui étaient rapides, concrètes et qui ont amélioré le quotidien de la population locale. »

TNTV : Il y a toujours autant d’embouteillages à ce niveau-là…

Jordy Chan : « Nous nous sommes concentrés sur des points noirs de congestion et qui étaient l’aménagement du carrefour du Méridien et l’aménagement du carrefour entre l’avenue Pouvanaa et l’avenue Charles De Gaulle au centre-ville. Ce sont des améliorations qui se veulent être rapides et efficaces, mais bien entendu ce ne sont pas des aménagements révolutionnaires. Ce sont des aménagements qui peuvent être mis en œuvre rapidement et qui vont faciliter la vie des gens. Après, pour régler le problème de congestion de manière plus structurelle, j’ai envie de dire, il faut envisager des problèmes plus structurants. C’est l’objectif des projets dont on a lancé l’étude (…) »

(…)

TNTV : Situation tendue chez Air Tahiti. Les représentants syndicaux déplorent un manque de considération pour le personnel déjà épuisé. C’était aussi le cas chez Air Tahiti Nui. Les avez-vous rencontrés ? Qu’est-ce que vous leur répondez ce soir ?

Jordy Chan : « Les personnels de maintenance de Air Tahiti sont des personnels qui sont essentiels pour la bonne marche de la société. Je sais que leurs revendications concernent notamment la rémunération, les horaires et également les effectifs, mais également leurs conditions de travail. La direction est sensible à ce sujet. Ils ont rencontré les syndicats (…) Ils vont continuer à discuter avec eux cette semaine. Sur ce dossier, c’est plutôt la direction d’Air Tahiti qu’il faudrait interroger car le Pays est actionnaire minoritaire de la société donc le dossier est principalement géré par la direction. »

TNTV : En mer la situation est aussi tendue. C’est la déception, pour les bénévoles de la station de sauvetage de Hiva oa. Si ce n’est pas de vos compétences directes, c’est tout de même le Pays qui finance la FEPSM. La vedette de sauvetage des Marquises était une promesse de l’ancien gouvernement. Comment expliquer cette exclusion et est-ce que vous avez le pouvoir d’intervenir dans ce conflit ?

Jordy Chan : « Il s’agit principalement d’un problème interne. En fait, la navette est principalement financée par des financements étatiques. Il y a une convention entre le Pays, l’État et la commune à ce propos qui prévoit normalement la mise à disposition de la navette pour la station de sauvetage de Hiva Oa. »

TNTV : Avez-vous le pouvoir d’intervenir dans ce Pays ?

Jordy Chan : « Sauf à changer les dispositions de la convention, il n’y a pas forcément de marge de manoeuvre mais on peut toujours discuter bien entendu. »