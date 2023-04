Territoriales : Teura Iriti sur le terrain pour le Tapura

Cette fois, Teura Iriti et son équipe ont décidé de faire du porte à porte dans le quartier Raihau Pihatarioe de Arue, avant de se rendre dans la vallée de Tefaaroa à 18h30 pour une autre rencontre avec la population.

Bilan, explications, jeu de question / réponses rythment les discussions. Les administrés sont principalement préoccupés par l’augmentation du coût de la vie. « Ils ont besoin d’être informés sur le système mis en place par le Pays, estime la maire d’Arue. De comprendre comment leurs taxes sont redistribuées pour construire les routes, les écoles, pour le social… Les gens ont besoin de cette paix. Le prix de la vie et l’emploi peuvent bousculer beaucoup de personnes » .

Teura Iriti défend le bilan du Tapura. « On a beaucoup plus de facilité à pointer du doigt ce qui ne va pas, mais tout ce qui a été fait autour, on n’en parle pas. Il faut informer la population sur ce qui a été fait« . Autre question que se pose la population venue au meeting : pourquoi Teura Iriti est tête de liste dans la section 1, alors qu’ Édouard Fritch est lui aussi inscrit dans cette section.

« C’est une première, note-t-elle. C’est un regard particulier envers les femmes et un signe d’humilité. Il aurait pu exiger une autre session et contourner le problème de la parité. Je rapelle qu’il faut minimum 3 sections menées par une femme » .

Autonomiste dans l’âme, Teura Iriti ne cesse de délivrer un message : elle veut apporter son expérience de maire de Arue au service du parti Tapura Huiraatira, mais aussi du Pays.