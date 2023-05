Territoriales : le Tavini majoritaire à l’Assemblée, Moetai Brotherson prochain président du Pays

Les électeurs polynésiens ont tranché. Ce dimanche, ils ont majoritairement porté les représentants du Tavini Huiraatira à l’Assemblée de Polynésie. Selon les résultats provisoires, le parti indépendantiste obtient 44,2% des suffrages. Il gagne près de 10 points comparativement au premier tour (34,9% des suffrages)

Arrivée en tête du scrutin, la formation bleue remporte les 19 sièges de la prime majoritaire. Le Tavini devrait donc disposer d’une très large majorité : 38 sièges sur les 57 de l’hémicycle de Tarahoi.

« C’est une grande joie. On est heureux pour ce peuple qui a exprimé son désir de changement. On a conscience de la responsabilité qui va découler de cette victoire (…), de la responsabilité qui nous incombe », a déclaré sur le plateau de TNTV, Moetai Brotherson.

« Le peuple maohi est conscient de son droit de souveraineté, qu’il a le droit de propriété sur toutes les ressources de ce pays et que ça fait des années qu’il est trompé. Mais comme dit la chanson, fini ce temps », a réagi, depuis sa mairie de Faa’a, le président du parti, Oscar Temaru.

« Le rassemblement n’a pas suffi »

Le pari d’Édouard Fritch, celui d’une alliance entre les deux tours avec le Amuitahiraa de son ancien mentor Gaston Flosse, n’a donc pas fonctionné. En cumulant les voix du premier tour du parti rouge et celles de la formation orange, il pouvait espérer un peu plus de 42% des suffrages. La liste d’union en recueille finalement 38,5 %, selon les résultats provisoires. Elle devrait disposer de 16 sièges à l’assemblée.

Edouard Fritch devra donc quitter dans les jours à venir la Présidence du Pays qu’il occupait depuis une décennie. « Le rassemblement entre le Tapura et le Amuitahiraa n’a pas suffi », a-t-il reconnu. « Nous ressentons une déception car les Polynésiens sont majoritairement autonomistes alors que l’image de la future assemblée sera indépendantiste (…) Nous l’acceptons ». « Pour les prochaines semaines, nous devons installer la plateforme autonomiste (…) Elle respectera l’identité politique de chaque mouvement qui la composera (…) Notre pays est autonome et nous nous battrons pour qu’il reste ainsi au sein de la République. (…) L’indépendance n’est pas l’avenir de ce pays », a conclu le président sortant.

« On sera une opposition constructive mais vigilante »

Le A Here Ia Porinetia de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey termine troisième du scrutin. Le parti avait obtenu 14,6% des suffrages au premier tour et atteint 17,2% des votes au second. Il devrait disposer de 3 représentants à Tarahoi. Insuffisant pour constituer un groupe.

« On souhaite travailler, faire en sorte que cette mandature serve à quelque chose (…) On sera une opposition constructive mais vigilante », a déclaré Nuihau Laurey qui a rejeté l’idée d’intégrer le futur gouvernement, Moetai Brotherson ayant proposé un poste pour la « minorité ».

Les 57 représentants fraichement élus se réuniront le 11 mai pour désigner le nouveau président de l’Assemblée de Polynésie. Antony Géros devrait, sauf surprise, occuper le perchoir. Lors d’une autre séance, qui doit se tenir dans les 15 jours qui suivent, c’est le nouveau président de la Polynésie française qui sera élu.

Crolas, Teriipaia, Chan et Tevahitua au gouvernement

Moetai Brotherson devrait donc être le nouveau chef de l’exécutif du Pays pour les 5 ans à venir. Une fois élu, il aura la charge de nommer, dans les 5 jours qui suivent, les ministres qui composeront son gouvernement.

Sur le plateau de TNTV, le futur président a dévoilé quelques noms de son équipe. L’actuelle secrétaire générale du Tavini, Vannina Crolas, est annoncée au ministère de la Fonction publique, « un jeune de 29 ans, diplômé des Ponts et Chaussées », Jordy Chan, aux Grands travaux et à l’Equipement et Rony Teriipaia, agrégé de Reo Tahiti, à l’Education. Éliane Tevahitua sera quant à elle nommée vice-présidente.

Pour pouvoir occuper ses nouvelles fonctions, Moetai Brotherson sera contraint de démissionner de son poste de député à l’Assemblée nationale. Sa suppléante le remplacera.