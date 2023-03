Territoriales : le Ia Mana te Nunaa appelle ses sympathisants à voter “en conscience”

L’association Ia Mana Te Nunaa a renouvellé son bureau le 18 février dernier. Autrefois “secrétaire général”, Ioane Wong devient “Président”. L’associaion souhaite “orienter une partie de ses actions en faveur de la promotion de la culture, de l’Histoire, des langues polynésiennes…”

Créé en 1975 par Jacqui Drollet, Henri Hiro, Jean-Paul Barral et Philippe Siu notamment, le Ia Mana Te Nunaa (le pouvoir au peuple) était au départ un parti politique indépendantiste. À l’approche des élections territoriales, l’association appelle ses membres “et sympathisants (…) à voter en conscience et porter librement leur choix sur les candidats les plus à même de défendre les principes fondateurs du Ia Mana Te Nunaa”.

Fin 2017, avant les échéances électorales de 2018, Jacqui Drollet alors maire de Hitiaa et élu UPLD avait annoncé son retrait de la vie politique, souhaitant “laisser la place aux jeunes”.