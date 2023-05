Territoriales : le haut-commissaire félicite le Tavini pour sa victoire

« J’adresse tous mes vœux de réussite à Monsieur Oscar Temaru, Monsieur Moetai Brotherson et Monsieur Tony Géros et je leur souhaite un plein succès dans la haute mission qui leur a été confié́ par les électeurs polynésiens a poursuivi Eric Spitz dans son communiqué. Désormais ils sont investis de la confiance de nos concitoyens, et porteur de leur espérance en un avenir meilleur : celle de bâtir une Polynésie française démocratique, apaisée, prospère qui saura s’inventer un avenir dans le cadre du développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique (…) Les défis auxquels la Polynésie française doit faire face, sont immenses. Je me tiens à vos côtés pour vous aider à les relever, dans un climat de confiance et de respect mutuel qui préside à nos relations. L’État est à vos côtés dans l’accomplissement de votre mandat et il restera un partenaire loyal et confiant » .

Le haut-commissaire a également tenu à « saluer le travail du président sortant Monsieur Edouard Fritch qui a travaillé neuf ans sans relâche au service de la Polynésie et des polynésiens dans un contexte parfois très difficile ».

« C’est l’honneur de la démocratie et de la France d’y être parvenu » Eric Spitz, haut-commissariat de la République en Polynésie française

Enfin, il a remercié « sincèrement tous les agents de l’État qui ont été mobilisé de nombreuses heures et pour certains depuis plusieurs mois. Fonctionnaires du Haut-commissariat, gendarmes, policiers et militaires, ils se sont tous mobilisés pour que ces élections se déroulent sans aucun incident ce qui est remar-quable pour un territoire aussi vaste. C’est l’honneur de la démocratie et de la France d’y être parvenu ».