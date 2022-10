Territoriales : A Here ia Porinetia affiche ses ambitions

La tournée de A Here ia Porinetia débutera lundi 24 octobre et qui s’achèvera fin novembre. Une tournée pour rencontrer la population et échanger sur diverses thématiques. Elle permettra également de présenter la vision du parti pour le fenua.

A Here ia Porinetia souhaite se démarquer selon Nuihau Laurey : “Le Tapura avec le gouvernement est en campagne donc on voit beaucoup de déplacements sur le terrain, des inaugurations. Par contre à l’assemblée, parce qu’on est en séance budgétaire, on ne voit aucune proposition. C’est un problème quand même. On a examiné le rapport d’orientation budgétaire. Il n’y a aucune proposition nouvelle pour l’année à venir. Du côté du Tavini, je sais qu’ils organisent beaucoup de sessions de formation pour leurs militants. On n’entend pas beaucoup de choses non plus sur le programme. Nous ce qu’on essaie de faire c’est d’aller discuter, d’être au plus proche de la population, échanger aussi sur les attentes dans tous les domaines. On a eu une réunion hier sur la fiscalité où on a fait un certain nombre de propositions. On a organisé des réunions sur l’agriculture, sur la jeunesse, l’éducation, l’économie. On essaie d’associer les deux. D’avoir des rencontres de terrain et d’étoffer notre programme qui sera présenté probablement au mois de janvier ou février l’année prochaine.”