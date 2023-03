Tensions à la DTPN : Edouard Fritch écrit au ministre de l’Intérieur

« Les affaires qui agitent actuellement la police nationale en Polynésie française me conduisent désormais à vous saisir. » C’est par ces mots que débute un courrier d’Edouard Fritch adressé au ministre de l’Intérieur Gérarld Darmanin. Un courrier révélé par Le Journal du Dimanche.

Pour rappel, début février, une mission de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) est venue en Polynésie enquêter sur le management de son commissaire Mario Banner, visé par des plaintes de deux commandantes, l’une polynésienne et l’autre métropolitaine, concernant son management jugé « tyrannique ».

Dans le même temps, une enquête a été lancée contre l’une des plaignante pour des propos qualifiés d’injurieux et racistes. La commandante et son époux, directeur du service de renseignements, sont en Polynésie depuis 2020.

Dans son courrier, le président du Pays s’inquiète du fait que « la dimension conflictuelle de cette affaire a pris une dimension qui risque de se transformer en bataille politique » à l’approche des élections territoriales. Edouard Fritch juge que « l’aubaine est forte pour le parti indépendantiste Tavini et l’Eglise protestante maohi de s’immiscer dans cette affaire qui agite la DTPN de Papeete, pour lancer une vaste campagne anti-française. »

Edouard Fritch défend ensuite Mario Banner, premier polynésien nommé directeur de la police nationale au fenua. Il écrit que « le couple de fonctionnaires de police (…) impriment par leurs propos et leurs comportements racistes, une ambiance délétère telle que 70% des agents de la DTPN, de toutes tendances syndicales et de tous statuts ont signé une pétition dénonçant les méfaits et les nuisances de ce couple de fonctionnaires expatriés. » Il ajoute que le couple « se permet de porter des jugements méprisants sur les institutions polynésiennes et sur la gouvernance de notre pays. »

Le président du Pays relève ensuite que Mario Banner est « visé par une mutation à un an de sa retraite » alors qu’il est « le seul polynésien directeur d’un service d’Etat en Polynésie. » Edouard Fritch estime que si sa mutation était effective, « ce serait un très mauvais signe envoyé à la Polynésie et aux Polynésiens ».