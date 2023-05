Tematai Le Gayic : « on est capables de faire venir des personnes compétentes dans des cabinets sans forcément avoir des rémunérations aberrantes »

TNTV : D’abord un mot sur les événements exceptionnels qui touchent la commune de Teahupoo…

Tematai Le Gayic, député Tavini : « Je voudrais adresser fa’aitoitora’a (mon soutien, NDLR) à toutes les familles qui sont dans la difficulté. Nous avons rencontré Arthur Mati, le premier maire adjoint de Taiarapu ouest pour discuter de la situation. Le plus important c’est que les familles soient en sécurité en partenariat avec les différentes communes qui ont apporté le soutien humain et logistique et aussi avec l’Etat pour que les événements puissent se dérouler jusqu’à demain (mardi, NDLR) qu’on puisse sécuriser les familles et ensuite remercier toute la chaine de solidarité qui a été mise en place. Après les événements, il faut arriver en soutien à toutes ces familles qui ont perdu beaucoup. »

TNTV : On revient sur les élections territoriales. Quel bilan est-ce que vous dressez ? Ce sont vos premières élections territoriales…

Tematai Le Gayic : « Je voudrais remercier l’ensemble des Polynésiens qui se sont mobilisés pour ce second tour. On a eu une meilleure participation qu’au premier tour et qu’au second tour de 2018. Lorsqu’on regarde les chiffres qui ont été portés à notre connaissance, les Polynésiens souhaitent un changement, que ce soit dans le vote pour le tavini Huira’atira ou A Here Ia Porinetia, lorsqu’on réunit les voix qui ont été obtenues par ces deux groupes politiques face au Tapura, c’est que les Polynésiens ont souhaité, après 10 ans de gouvernence Tapura, un changement. Ce changement s’est manifesté par le soutien au Tavini parce que pendant ces élections, nous avons porté la décolonisation, plus de justice sociale, une amélioration des conditions de vie des Polynésiens par la répartition des richesses. »

TNTV : Oscar Temaru dans son discours a déclaré que le peuple maohi est aussi conscient de son droit à l’autodétermination. C’est cela aussi que signifie le résultat des urnes ?

Tematai Le Gayic : « Oui évidemment. Il y a une différence entre ce que les autonomistes souhaitent propager dans les foyers polynésiens, c’est-à-dire que le Tavini Huira’atira souhaite une rupture, une indépendance directe avec des murs qui sont montés et plus aucune coopération internationale. Nous ce qu’on dit, c’est que la décolonisation, c’est quelque chose qui doit mûrir dans les esprits des Polynésiens. Il y a une question de priorisation à l’emploi local, une question de protection du foncier, de la réouverture de l’école d’infirmière, de plusieurs filières pour que les Polynésiens puissent passer ces formations et ces filières dans le Pays. C’est ça toute la décolonisation. Pourquoi on prend Teriipaia en tant que ministre de l’Education ? Parce que c’est le premier agrégé polynésien en reo Tahiti et parce qu’on souhaite développer les écoles d’immersion. Donc c’est tout ça qu’on souhaite développer dans la société polynésienne par cet objectif de décolonisation. »

TNTV : On l’a entendu, Oscar Temaru s’est félicité aussi de pouvoir partir en octobre prochain à l’ONU avec cet argument de poids qu’est votre victoire, pour faire avancer le processus d’autodétermination de la Polynésie. Est-ce aussi cela votre victoire ?

Tematai Le Gayic : « Lorsqu’on a été élus il y a 10 mois, nous avons rencontré les ministres Gérald Darmanin et Jean-François Carenco sur l’avenir institutionnel de la Polynésie. Qu’on soit autonomiste ou indépendantiste, on l’a vu dans plusieurs partis autonomistes, ils souhaitent une révision du statut d’autonomie. Nous on souhaite aller vraiment plus loin dans un cadre de décolonisation. Ils nous ont dit « on est prêts si aux élections territoriales, le voeu des Polynésiens se manifeste ». Aujourd’hui il y a par exemple une chose importante qu’on souhaite mettre dans le marbre de ce nouveau statut de la Polynésie, c’est la citoyenneté maohi. On l’a vu même dans le programme de A Here ia Porinetia (…) donc ce sont des choses comme ça, dans le mouvement de décolonisation qu’on est capables de fédérer au-delà du mouvement indépendantiste. »

TNTV : Ce n’est pas ce soir (lundi, NDLR) qu’on en saura plus sur la composition du gouvernement de Moetai Brotherson. Mais dores et déjà, il a annoncé que parmi ces premières mesures, il compte mettre en place la baisse du train de vie du gouvernement. Ça se traduirait comment concrètement ?

Tematai Le Gayic : « C’est vrai qu’on a prévu une formation des nouveaux élus. (…) Ce complément de formation, c’est aussi pour structurer. Comme vous le savez, le 11 mai prochain il va y avoir le renouvellement, pas que du président de l’assemblée, mais aussi des différentes commissions à l’assemblée… »

TNTV : Antony Géros va siéger au perchoir, sera le nouveau président de l’assemblée, ça c’est confirmé ?

Tematai Le Gayic : « C’est ce que nous nous souhaitons, que monsieur Antony Géros soit le président de l’assemblée pendant ces 5 prochaines années. Et il a accepté d’endosser ce rôle. Les dépenses budgétaires, notamment dans les ministères, doivent être revues, aussi dans les cabinets ministèriels. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur les rémunérations un peu trop élevées. Ça concerne les primes qui sont octroyées à certains membres de cabinets ministériels. Je pense qu’on est capables de faire venir des personnes compétentes dans des cabinets sans forcément avoir des rémunérations aussi aberrantes lorsqu’on est en période de crise et d’inflation et quand on demande aux Polynésiens de faire des efforts. »

TNTV : Une stratégie pour faire des économies qui pourrait être appliquée aussi à l’assemblée de la Polynésie ?

Tematai Le Gayic : « De toute façon, on est dans une période de récession économique, on est dans une période mondiale où il y a des difficultés inflationnistes donc on ne peut pas se permettre nous responsables politiques, de dire aux Polynésiens « On va augmenter les taxes, vous allez devoir baisser vos budgets, et à côté le train de vie des politiques n’est pas diminué. »