Tematai Le Gayic : « Ce budget, on l’a fait pour les Polynésiens »

TNTV : L’année a été chargée pour votre parti politique. Elle a débuté par votre victoire aux dernières Territoriales. Quel bilan dressez-vous des premiers mois de la nouvelle mandature ?

Tematai Le Gayic : « Je remercie d’abord les Polynésiens de nous avoir fait confiance. Cela faisait 10 ans que l’on était dirigé par le Tapura Huiraatira, par monsieur Edouard Fritch. Ils ont voulu un changement, une rupture avec les pratiques anciennes (…) Maintenant, évidement qu’on peut toujours parfaire. Le Tavini Huiraatira est arrivé en cours de route. On a voté le premier budget du gouvernement indépendantiste pour cette année ».

TNTV : Un budget qui a fait réagir les acteurs économiques qui ne se sentent pas assez écoutés…

Tematai Le Gayic : « Les premières personnes que le président Moetai Brotherson a rencontrées, il n’était pas encore président, mais candidat (…), ce sont les acteurs économiques : la CGPME, le Medef, pour être à l’écoute. Ce budget, on l’a fait pour les Polynésiens. Par exemple, nous avons créé 17 emplois supplémentaires de personnels de santé, notamment 7 à Uturoa, car il y a besoin criant de personnels de santé dans les hôpitaux de périphérie, dans les îles. Il y a aussi l’augmentation de personnels dans l’éducation. On a réussi à faire rentrer une trentaine de professeurs polynésiens. Dès la rentrée d’août, deux chefs d’établissement qui nous manquaient reviendront. On se met à disposition de l’idéologie du parti, c’est-à-dire de développer avec nos ressources notre pays ».

TNTV : Certaines mesures ont été vivement critiquées, notamment les nouvelles mesures fiscales. La suppression de la TVA sociale n’a pas eu d’impact sur la cherté de la vie.

Tematai Le Gayic : « Cela a entrainé une légère diminution. C’est vrai qu’il n’y a pas eu une obligation de la répercuter sur les marges des distributeurs. C’est un chantier sur lequel, personnellement, je m’engagerai l’année prochaine. Mais si on avait laissé le Tapura Huiraatira, je pense que l’on aurait eu une taxe à 10%. Pendant les Territoriales, durant les discussions avec les Polynésiens et le secteur privé, tous étaient d’accord de supprimer la TVA à 1%. C’est ce que nous avons fait. Il nous faut trouver d’autres mesures. C’est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite une grande refonte du système fiscal de notre pays l’année prochaine. »

TNTV : Qu’en est-il des relations entre le gouvernement et l’Etat. Elles semblent être au beau fixe. Il y a eu plusieurs rencontres à Paris, la visite de Gérald Darmanin en Polynésie, ou encore la présence en commission à l’ONU de l’ambassadeur de France. Ces rencontres sont nécessaires pour parvenir à l’indépendance que vous visez ?

Tematai Le Gayic : « C’est quelque chose de nécessaire pour de bonnes relations entre futurs États souverains. On a souvent crié au loup lorsqu’un gouvernement indépendantiste allait arriver au pouvoir. Je pense qu’il n’y a jamais eu autant de discussions entre Paris et Papeete depuis que le Tavini est au pouvoir. Cela ne veut pas forcément dire qu’il faut se laisser emporter par cette vague de réconfort qui viendrait de l’Etat français. Mais c’est de bon augure pour un gouvernement indépendantiste, qui souhaite la pleine souveraineté, que les relations avec la puissance administrante continuent d’être en bons termes ».

TNTV : Vous militez pour la mise en place d’une citoyenneté polynésienne. Où en est le dossier ?

Tematai Le Gayic : « Tous les partis politiques sont d’accord sur la protection du foncier et de l’emploi. Mais personne n’est d’accord sur le fait qu’il faut qu’il y ait la reconnaissance du peuple maohi. C’est le seul moyen pour définir quelle est la population concernée pour la protection du foncier et de l’emploi. Dès la rentrée de janvier, je vais proposer une proposition de résolution, comme je m’y suis engagé, pour la reconnaissance du peuple maohi qui est le premier stade pour limiter les personnes que nous souhaitons mettre en place avec cette discrimination positive ».

TNTV : Quels seront vos dossiers prioritaires pour 2024 en tant que député ?

Tematai Le Gayic : « Avec mes deux collègues, Steve Chailloux et Mereana Reid Arbelot, nous participerons dès le 15 janvier à un débat sur les essais nucléaires à l’Assemblée nationale pour pouvoir continuer à expliquer, à faire du lobbying auprès des autres partis politiques français, l’importance de reconnaître les essais nucléaires, de pouvoir indemniser les familles. Il y a aussi la dette nucléaire de l’Etat à la CPS. On a réussi à inscrire ça en débat. Il va y avoir d’autres sujets comme la suppression de l’indemnité temporaire aux seuls fonctionnaires expatriés, et pas à nos fonctionnaires polynésiens qui partent dans l’Hexagone. Ce sont des sujets sur lesquels je vais revenir à la rentrée pour les expliquer aux Polynésiens ».

TNTV : On a récemment célébré les 40 ans de mandature d’Oscar Temaru à la mairie de Faa’a. On pense à la relève au sein du Tavini Huiraatira. Des noms circulent-ils ?

Tematai Le Gayic : « La force du Tavini, ce que l’on arrive à avoir une base de stabilité politique, comme Oscar Temaru et Antony Géros, et on arrive aussi à mettre en puissance des jeunes comme Moetai Brotherson. Cela ne fait pas longtemps qu’il fait de la politique. Il est député depuis 2017 (…) Pour l’instant, on est bien avec Oscar Temaru ».

TNTV : Le Nouvel An est pour bientôt. Que souhaitez-vous à la Polynésie pour 2024 ?

Tematai Le Gayic : « L’objectif, c’est la création d’emplois (…) Il faut arriver entre 12 000 et 15 000 postes d’emploi supplémentaires pour essayer de rattraper le déficit de la CPS. Il faut beaucoup plus investir, donner les moyens au secteur privé d’investir. Surtout, et j’en ai fait un cheval de bataille depuis deux ans, il faut réguler le prix de l’immobilier. On se rend compte que les jeunes ménages n’arrivent plus à acheter, même un petit appartement. Ce sont des chantiers sur lesquels il faut que l’on travaille dès la rentrée de janvier ».