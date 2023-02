Te reo manahune se lance dans la course aux territoriales

C’est entouré de trois membres de Te reo manahune que Tamatoa Perez, le frère du représentant Tapura Antonio Perez, a annoncé que son parti sera candidat aux prochaines élections territoriales.

Bien que le scrutin approche à grands pas, la nouvelle formation politique travaille toujours à sa « profession de foi ». « Nous sommes conscients qu’il nous reste un mois. Mais, aujourd’hui, il y a les réseaux sociaux qui sont un grand atout pour diffuser des messages », veut croire Tamatoa Perez.

Sur l’échiquier politique, Te reo manahune se veut un parti « autonomiste ». « Aujourd’hui, nous n’avons pas la capacité de devenir indépendants (…) Est-ce que l’on peut avoir notre autonomie alimentaire ? Non. Encore, aujourd’hui, les agriculteurs le disent. Il n’y a pas suffisamment de production car ils ne sont pas suffisamment aidés. Et ne parlons pas des moyens financiers pour payer nos logements, l’éducation etc. », déclare le président du parti.

« Gagner les élections ? C’est un bien grand mot. »

Le programme de Te reo manahune demeure toutefois encore flou. « Ce n’est pas un business plan que l’on propose (…) Aujourd’hui, il faut que l’on s’exprime. Et le meilleur moyen, cette année, ce sont les élections ».

Si Tamatoa Perez assure ne pas être « en rupture » avec son frère et la majorité, il estime « qu’il y a beaucoup de choses qu’il faut changer » : « quand on voit qu’il y a des personnes qui souffrent, qui n’ont pas à manger, qui n’ont pas de quoi se vêtir ou se loger, on ne peut pas avoir une attitude hautaine, arrogante ».

Tamatoa Perez ne se fait pourtant guère d’illusions sur le résultat final du scrutin : « Gagner les élections ? C’est un bien grand mot (…) Si l’on arrive à avoir au moins un siège, on sera contents. »