Te Nati – Eric Minardi ne sera pas candidat aux législatives

“Je ne pense pas que je serai candidat dans la troisième circonscription, mais je soutiendrai quelqu’un. C’est un scoop !” a déclaré ce lundi Eric Minardi, le président du Te Nati-Rassemblement National Polynésie, comité de soutien local à Marine Le Pen. “Cette élection présidentielle va changer profondément la donne pour les législatives. Les législatives vont permettre de ‘se compter’ pour les territoriales, et le Te Nati qui est devenu depuis hier le deuxième parti de Polynésie, sera présent pour les territoriales. Dans la première circonscription, on aura quelqu’un, dans la deux, on verra, dans la trois, ça ne sera pas moi. Je soutiendrai des candidats qui sont, je pense, beaucoup plus intéressants que ce que je peux l’être moi sur la troisième circonscription” a-t-il ajouté.

Si pour le moment, les noms pour Te Nati n’ont pas officiellement été communiqués pour les trois circonscriptions, des annonces devraient être faites après le deuxième tour de l’élection présidentielle.

Pour rappel, les prochaines élections législatives auront lieu les 4 et 18 juin prochains. Plusieurs candidats ont déjà annoncé se présenter comme Bernard Teriitahi, Tauhiti Nena, Pamela Otcenasek et John Tefan, Sandra Lévy-Agamy, Pascale Haiti et Jonathan Tarihaa, Moetai Brotherson ou encore Nicole Bouteau, Tepuaraurii Teriitahi et Tuterai Tumahai.