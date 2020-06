Taui à Paea : la persévérance de Tony Géros a payé

Final tonitruant, à Paea, au terme d’une campagne qui l’a été tout autant. La commune a vu s’affronter, sans merci, deux des trois présidents de groupe de l’Assemblée. Il y a trois mois, le soir du 15 mars, Tony Geros, tête d’une liste d’alliance « Na Manu’ura E Rua, te Hono i te Tumu nui », arrivait deuxième, à 87 voix du maire, Jacquie Graffe. Mais entre les deux tours, la campagne a connu plusieurs virages, et non des moindres : le décès, fin mai, du tavana historique, qui régnait sur Paea depuis près d’un demi-siècle.

Tepuaraurii Teriitahi et Tony Géros (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La crise du Covid-19, les dernières annonces concernant la fameuse Route du Sud ex-Te Ara Nui qui a bien souvent « été fatale » aux différentes majorités (c’est elle qui est à l’origine du Taui de 2004), les travaux hasardeux de la route principale face à la mairie (et dont les trottoirs semblent trop grands), et les problèmes de cohésions de la liste adverse « Otahira’a no te hau e te ruperupe no te oire no Paea »… un cocktail qui a abouti à un renversement des forces en présence dans la commune mauve et verte.

Jean-Claude Hapairai, l’ancien premier adjoint de Jacquie Graffe, était parvenu à se qualifier lui aussi pour le second tour, sans toutefois nouer d’alliance. Sa liste, « Te ora api no Paea », a perdu 7% de son électorat entre les deux tours. La liste de Tepuaraurii Teriitahi est elle arrivée deuxième de ce second tour des municipales avec 44,3% des voix.

« On ne s’attend pas à une défaite quand on fait campagne. On fait campagne pour gagner. On savait que ça allait être très serré : Paea a fait son choix, on doit l’accepter. On n’a pas les résultats encore, mais on félicite la liste de Tony Geros. On remercie les électeurs qui se sont déplacés très très nombreux pour se prononcer ce dimanche. Je remercie également le groupe pour cette belle campagne que nous avons mené. Nous avons fait le maximum que nous pouvions faire. Ce qui a fait la différence, je pense que c’est la Route du Sud, et c’est dommage parce-que je pense que de toute façon, cette route ne se fera pas. On travaillera ensemble. À l’Assemblée, en tant que présidents de groupe, on travaille déjà très bien, il n’y a pas de raison que ça ne continue pas sur Paea » Tepuaraurii Teriitahi

Dans la journée de dimanche, une atmosphère relativement fraternelle et bon enfant régnait sur Paea. Et le soir, le suspens a demeuré presque jusqu’au bout à l’école Vaiatu, qui jouxte la mairie, et où se situent les 8 bureaux de vote. La cour d’école s’est peu à peu remplie jusqu’à finir pleine à craquer : des centaines d’habitants de Paea et de sympathisants des candidats ont fait le déplacement. Cela faisait longtemps qu’une élection municipale n’avait pas suscité une telle effervescence dans cette commune stratégique de la côte Ouest.

« J’ai compris que c’était bon quand au bout de plusieurs bureaux, la distance entre les deux blocs n’était plus rattrapable par les Verts. Nous avons un peu plus de cent voix d’écart… Qu’est-ce qui a fait la différence ? D’abord l’homme, son programme, et un peu la Route du Sud. On a construit cette liste de manière ouverte avec plusieurs blocs : le Tahoera’a, le Tavini, et les sans étiquettes. La population de Paea s’est reconnue dedans et a entériné son choix. La consécration est telle que la joie est immense ! La persévérance paie toujours, et c’est une de mes qualités : de persévérer jusqu’au bout ! » Tony Géros

Hier, la liste d’alliance -avec le Tahoera’a Huira’atira et la société civile- de Tony Geros est donc arrivée en tête. Il deviendra très probablement le 4ème tavana de la commune lors du conseil municipal d’investiture, le 4 juillet prochain. À Paea, jusqu’alors, tous les maires ont été élus… à vie…



> Tous les résultats provisoires du second tour des municipales ICI <