Tauhiti Nena et Eric Minardi alliés pour les Territoriales

À l’heure où les forces politiques du fenua recrutent, concrétisent ou consolident leurs équipes pour participer aux prochaines élections territoriales (16 et 30 avril), Hau Maohi Tiama et Te Nati ont concrétisé une alliance pour tenter, pourquoi pas de créer la surprise. Joint par téléphone, Tauhiti Nena déclare : “j’espère rallier le Tapura Huiraatira, le Tavini Huiraatira, A Here ia Porinetia et Ia Ora Te Nunaa”.

Son projet est de pouvoir rassembler les personnes qui se reconnaissent dans les valeurs portées par son parti et celui affilié au RN. Pour mémoire le RN avait fait de très bons scores lors de sa première alliance avec le Tahoeraa Huiraatira lors de la présidentielle de 2017 puis à la présidentielle de 2022.

Des succès conjoncturels puisque le Tahoeraa Huiraatira était encore un poids lourd du paysage politique polynésien en 2017 et l’année passée. Les électeurs polynésiens avaient surtout voté contre Emmanuel Macron. Un vote sanction vérifié lors des élections législatives.