Sylvestre Bodin, directeur de cabinet d’Edouard Fritch, est décédé

Directeur de cabinet du président, il l’accompagnait depuis trente ans. “C’était un homme de valeur, un juriste incontesté et incontestable qui depuis 1985 a passé toute sa vie au service de son Pays. Malade, il avait souhaité continuer à œuvrer pour la collectivité.

C’était aussi un humaniste, un homme de dialogue, toujours disponible pour conseiller et guider, faisant preuve de pédagogie pour asseoir son point de vue.

Sylvestre va laisser un grand vide pour le Président mais aussi pour tous ceux qui le côtoyaient quotidiennement et appréciaient aussi son humour”, souligne le communiqué de la présidence.

“Le Président, son cabinet, l’ensemble du gouvernement et les élus de l’Assemblée et de la commune de Pirae s’associent à la douleur de ses deux sœurs et de son frère qui l’aimaient tant. Qu’il repose en paix.”