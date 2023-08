Suivez en direct la séance de la commission permanente à l’assemblée

Au projet d’ordre du jour de cette séance :

Approbation de l’ordre du jour ; Examen des rapports, des projets de délibération et des avis ; Clôture de la séance.

Rapports susceptibles d’être examinés :

Rapport relatif à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements, et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ; Rapport relatif à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française à l’occasion du processus législatif engagé sur le projet de loi autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et du protocole à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale ; Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l’exercice 2022 du Te Fare Iamanaha – Musée de Tahiti et des îles et affectation de son résultat ;





3. bis. Rapport sur 9 projets de délibération relatifs à la demande de reconnaissance par l’État de titres à finalité professionnelle, préparés en Polynésie française et délivrés par le Ministre en charge de la formation professionnelle, de :

– « Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger » et

– « Conducteur de transport en commun sur route »

4. Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l’Office Polynésien de l’Habitat pour l’exercice 2021 et affectation de son résultat

Rapport relatif à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet d’ordonnance portant adaptation du droit au règlement européen (UE) 2021/23 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

5. Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2021 du Collège Afareaitu – Moorea et affectation de son résultat ;

6.Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2021 du Collège de Paopao – Moorea et affectation de son résultat ;

7. Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l’exercice 2022 de l’établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat ;

8. Rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l’exercice 2022 de l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française et affectation de son résultat.