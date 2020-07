Sonia Punua épouse Taae, officiellement maire de Papara

Sonia Punua épouse Taae, la femme de Putai Taae, qui avait été démit de ses fonctions de maire fin 2019, est officiellement à la tête de la commune de Papara.

Sa liste avait remporté 36.2% des voix au second tour des élections municipales. Ce dimanche, Sonia Punua a été élue maire par les 25 conseillers A Here ia Papara et deux conseillers de la minorité. On compte 3 votes blancs et 5 absents.

Elle succède à Gaston Tunoa qui avait été élu en janvier. Avant cela, Béatrice Peyrissaguet avait assuré la fonction de maire par intérim durant 7 mois.